Nuovo contagio in città: sono 22 i casi Si tratta di un familiare di uno dei medici dell'ospedale risultati positivi

Nuovo contagio nella città di Caserta, si tratta di un familiare del medico in servizio all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi assieme ad altri tre colleghi. Si giunge così a quota 22 casi nella città capoluogo mentre in provincia di Terra di lavoro sono stati superati i 300 casi. Attivato naturalmente il protocollo di sicurezza e dunque la quarantena domiciliare per la persona contagiata sebbene per fortuna ci si trova di fronte ad un caso asintomatico che non desta particolari preoccuupazioni.