Droga e armi in casa: manette per un coppia Operazione dei carabinieri nel casertano

Sono stati sorpersi con armi e droga nella loro abitazione ad Aversa. Il blitz ad opera dei carabinieri. Nei guai un 33enne e una 28enne. La donna, alla vista dei carabinieri, ha provato a disfarsi dell'arma e dello stupefacente, gettandoli dal balcone, ma i militari, che avevano intanto circondato l'edificio, li hanno recuperati. Era da giorni che i carabinieri della Compagnia di Marcianise tenevano la coppia sotto osservazione, dopo aver notato un via vai continuo di persone. Sequestrati una pistola Colt calibro 38 con quattro proiettili, due panetti di hashish per un peso di circa 80 grammi, oltre a 5 telefoni cellulari di varie marche e denaro in contanti.