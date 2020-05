Terra dei fuochi. Operazione interforze: sequestri e denunce In campo esercito, polizia, forestale, finanza, Arpac, reparto aeronavale e polizioa metropolitana

Action day' interforze nella 'Terra dei Fuochi' nell'ambito dell' "Operazione Ripartenza" programmata dall'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Filippo Romano, nei territori dei Comuni di Giugliano in Campania, Villaricca e Marcianise. L' "Operazione ripartenza" - spiega una nota della Prefettura di Napoli - e' mirata al controllo di specifici territori e di specifiche filiere produttive; quella odierna e' stata dedicata alla filiera dei pneumatici e a quella del tessile. L'operazione proseguira' con diversi interventi per tutto il prossimo mese di giugno al fine di contrastare il riacutizzarsi di fenomeni di discarica abusiva e conseguenti roghi di rifiuti dopo la fine del "Lockdown". Complessivamente sono state sequestrate aree abusive con cumuli di rifiuti derivanti da scarti di lavorazione di attivita' illecite per un totale circa 6.500 mq. In campo 21 equipaggi per un totale di 57 unita' appartenenti al Raggruppamento Campania dell'Esercito, ai Commissariati di PS di Giugliano in Campania, ai Carabinieri Forestali delle Stazioni di Giugliano in Campania, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, alla Polizia Metropolitana e all'Arpac. Sequestrata una attivita' imprenditoriale e sanzionate quattro attivita' commerciali; 8 persone identificate, di cui 2 denunciate e 1 lavoratore irregolare, 13 veicoli controllati di cui 13 sequestrati; circa 400 pneumatici sequestrati; una decadenza dal reddito di cittadinanza per un lavoratore al nero; circa tremila euro di sanzioni amministrative comminate, a parte le conseguenze penali che ne seguiranno.