A rubare con la figlioletta di cinque anni in auto: beccati Arrestato un 38enne che stava rubando carburante da un cantiere. Denunciata la compagna

Beccati mentre rubavano carburante in un cantiere, con la figlioletta di cinque anni in auto. I carabinieri della locale stazione hanno sorpreso in Via Cognuolo un 38enne residente in provincia di Cosenza che si era introdotto all'interno di un cantiere, e stava caricando cinque taniche di carburante per un totale di 90 litri all'interno dell'auto che aveva lasciato in sosta all'ingresso del cantiere.

L'uomo è stato arrestato. In auto ad attenderlo c'era la sua compagna: una donna di 28anni di Limatola che lo aspettava assieme alla loro bambina di cinque anni. La donna è stata denunciata.

Il 38enne è stato portato in stazione a disposizione del magistrato.