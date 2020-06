Scacco al clan Belforte: 7 in manette. Una donna dirigeva clan 4 persone in carcere e tre ai domiciliari

Custodia cautelare per 7 persone del casertano ritenute affiliate al clan Belforte – Mazzacane. Quattro sono finite in carcere e tre ai domiciliari: dalle indagini del nucleo Investigativo del carabinieri di Caserta, avviate nel 2017 e coordinate dalla Dda di Napoli, sono emerse le attività illecite del clan. La moglie del boss Della Ventura, che secondo gli investigatori dal carcere dirigeva le attività illecite del gruppo tanto da organizzare anche regolamenti di conti nei confronti di persone che avevano mancato di rispetto a suoi familiari, in particolare del genero, all'esterno avrebbe assunto la direzione degli affari di famiglia gestendo diverse attività commerciali e le attività illecite.