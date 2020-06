Vergogna allo stadio: teppisti aggrediscono giornalisti Al Pinto, durante la conferenza stampa hanno svuotato estintore sui presenti e lanciato sedie

Gravissima aggressione al Pinto di Caserta, quando nella sala stampa dello stadio, in occasione della presentazione del nuovo direttore generale della Casertana, tre persone a volto coperto, con mascherine e tute hanno utilizzato un estintore contro i giornalisti presenti. Dopo aver scaricato l'estintore sui cronisti i tre hanno preso alcune sedie e le hanno violentemente scagliate contro i presenti, scappando via. Terrore in quel momento in sala stampa: era presente anche la moglie del presidente D'Agostino, sfiorata da una delle sedie lanciate.

Ferma condanna arriva dalla società: “Disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro“.

Il comunicato dell’Ussi Campania: “L’episodio segue alcune contestazioni che hanno animato uno scontro strisciante tra tifosi e organi di stampa con l’esposizione di striscioni di minacce contro i giornalisti; chiediamo alle forze dell’ordine indagini rapide e la garanzia della sicurezza e del diritto di cronaca all’interno e fuori lo stadio della Casertana. Così come è necessaria da parte dei dirigenti della squadra più responsabilità. Proprio nei giorni scorsi il presidente aveva attaccato i giornalisti”