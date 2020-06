Rissa in famiglia: arrestati in sei Alterco scoppiato per futili motivi

Hanno iniziato a litigare per futili motivi, probabilmente per soldi ed equilibri familiari, ma via via quello che era iniziato come un alterco con rispettive rivendicazioni e scambi d'accuse si è trasformato in una rissa familiare. E' accaduto a Casal di Principe e per sedare la rissa sono dovuti intervenire i carabinieri della locale stazione assieme ai militari della sezione radiomobile, che hanno arrestato nella flagranza del reato di rissa sei persone, tutti parenti. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari.