Cade un po' di birra sulla moto: in 5 pestano a sangue giovane Lo hanno riempito di botte

Un po' di birra che cade sul sellino di un ciclomotore: banalità in una notte di giugno tra ragazzi, ma ne è nata una rissa furibonda in pieno centro a Caserta, via San Carlo. Cinque giovanissimi sono stati denunciati per aggressione, sono stati loro a scagliarsi contro un 21enne, reo di aver fatto cadere quella birra sulla sella. Si sono avventati su di lui in cinque e l'hanno riempito di botte, ma sono intervenuti i carabinieri che li hanno identificati e denunciati.