Investito da una moto: in coma bimbo di 10 anni Era in giardino quando la moto, forsa a causa della velocità è uscita di strada e l'ha travolto

E' stato travolto da una moto ed oggi è in coma, a soli 11 anni. E' un ragazzino di Potico di Caserta, era in giardino a via Martiri di Nassirya intorno alle 20 e 30 quando un ragazzo in sella a una moto, che procedeva probabilmente a forte velocità, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada colpendo il bambino e due persone che stavano uscendo da un terreno agricolo. Illeso uno dei due adulti, l'altro ha riportato la frattura di una clavicola, gravissimo invece il bambino che ha riportato lesioni interne, danni alla milza in particolare ed è stato operato d'urgenza all'ospedale di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dov'è stato portato in ambulanza. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Macerata Campania.