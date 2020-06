Tutti col fiato sospeso per Amanda: lanciata giù dagli scogli Il ragazzo l'ha spinta giù dopo un litigio. Ora è grave in ospedale

E' grave Amanda Tosi, gravissima. La comunità casertana è col fiato sospeso per quella bella ragazza di 22 anni oggi ricoverata in ospedale, e prega che possa riprendersi al più presto.

Dimenticare no, sarà impossibile. Impossibile dimenticare quando era sugli scogli di via Nisida col suo ragazzo, Gennaro, di 24 anni. Doveva essere un momento romantico nel luogo romantico per eccellenza: coccole e tenerezze in riva al mare dopo una serata trascorsa assieme ad amici in allegria, in serenità. Ma l'idillio si è spezzato, ignoti i motivi, probabilmente, sicuramente futili, come sempre capita tra ragazzi. Ma stavolta non è finita col solito muso lungo poi risolto da un abbraccio no: Gennaro l'ha spinta, un gesto scellerato, vergognoso, e Amanda è finita giù, prima sugli scogli sbattendo violentemente, poi in acqua dove stordita stava per annegare.

La prontezza dei testimoni ha evitato il peggio, quella dei sanitari dell'ambulanza intervenuti tempestivamente anche. E oggi tutti sperano che Amanda torni presto a sorridere.