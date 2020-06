Amanda migliora: estubata la ragazza lanciata giù dagli scogli La prognosi resta riservata ma si registrano importanti miglioramenti

Migliora Amanda, ricoverata in ospedale in gravi condizioni nei giorni scorsi dopo essere stata lanciata giù da una scogliera dal fidanzato. La ragazza è stata estubata, e dunque non è più in ventilazione assistita, e si è risvegliata: resta in prognosi riservata, ma sono comunque segnali importanti verso la ripresa.

Come si ricorderà la ragazza, 22enne di Caserta aveva trascorso una serata con gli amici a Napoli, poi era andata sugli scogli di via Nisida con il fidanzato e dopo un alterco lui, un 24enne, l'aveva spinta giù dagli scogli, facendola sbattere prima con la schiena sulle rocce per poi finire in mare, dove stordita ha rischiato di annegare. Fondamentale la tempestività di chi era in zona che notando la scena ha subito chiamato i soccorsi. Il ragazzo è stato invece arrestato con l'accusa di tentato omicidio.