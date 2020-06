Travolto da una moto: muore pensionato Era in sella alla sua bici quando si è scontrato con la moto: fatale la caduta sull'asfalto

Scontro violentissimo sulle strade del casertano, con un altro ciclista travolto e ucciso. Si tratta di un pensionato, Salvatore V., ex dipendente comunale, che era in sella alla sua bici e stava percorrendo viale Medaglie d'Oro a Caserta, nelle vicinanze dello stadio Pinto. L'uomo in sella alla bici si è scontrato con una moto che sopraggiungeva, guidata da un giovane della città. Fatale per Salvatore la caduta dalla bici: l'impatto con l'asfalto è stato violentissimo, e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul caso indaga la polizia di Caserta.