Beccato con 42 grammi di fumo: in manette un 41enne Erano nascosti nella sua cucina

Beccato con 42 grammi di fumo in casa. Un 41enne di Caserta è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta, durante una perquisizione in casa dell'uomo, hanno trovato nascosti in cucina 42 grammi di hashish suddivisi in dosi, oltre a materiale da taglio e per il confezionamento. L'uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.