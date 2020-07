Muore folgorato su un'impalcatura: avviata l'inchiesta Tragedia a Cesa, in provincia di Caserta, la vittima è un giovane di 33 anni

Gli inquirenti vogliono vederci chiaro, stanno cercando di fare piena luce sulla tragica fine di Vincenzo, il giovane operaio di Giugliano in Campania, morto folgorato a Cesa, in provincia di Caserta mentre stava eseguendo alcuni lavori su un'impalcatura. L'incidente è avvenuto in località Campostrino. Dopo la violenta scossa, l'uomo è precipitato al suolo. Un volo tremendo, senza scampo. A nulla è valso ogni tentativo di rianimazione eseguito dai medici del 118 accorsi sul posto. 33 anni, lascia la moglie e un bimbo in tenera età. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Aversa. Cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima da parte del sindaco di Cesa, Enzo Guida,