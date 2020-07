Tornavano dal mare: muore 19enne, grave il fratello Tragedia sul litorale Domizio. Scontro tra la moto dei due giovani e un'auto

Si erano recati al mare in scooter, per una domenica di sole e relax. Sulla strada del ritorno la tragedia, avvenuta nel Casertano, sul litorale domizio.

Un terribile incidente nel quale sono rimasti coinvolti due fratelli. Il mezzo sul quale viaggiavano entrambi si è scontrato contro un’automobile per cause ancora poco chiare.

Il bilancio è di un morto e un ferito grave. Per il 19enne non c'è stato nulla da fare, mentre il fratello è ora ricoverato in prognosi riservata nella Clinica Pineta Grande.

I carabinieri accorsi sul posto stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nessuna conseguenza grave per l'autista della vettura.