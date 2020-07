Droga: smantellata banda capeggiata dai casalesi Inchiesta della Dda, arrestate 17 persone

I carabinieri hanno arrestato 17 persone appartenenti ad una banda capeggiata da un esponente del clan dei Casalesi. 15 sono finite in carcere e 2 ai domiciliari, divieto di dimora per un altro indagato. L'indagine è stata coordinata dalla Dda. Il leader del sodalizio, molto vicino al capoclan Francesco Schiavone detto "Sandokan", fu, secondo gli inquirenti, tra i primi esponenti a investire i guadagni della cosca in Emilia Romagna, e in particolare nella provincia di Modena. Un coinvolgimento diretto nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti piuttosto insolito per il clan che fino a qualche anno fa ha gestito soprattutto gli appalti pubblici.