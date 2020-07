Donna trovata morta in casa nel casertano: si indaga Disposto l'esame autoptico di una 40enne di Castel Volturno

Una donna di circa 40 anni, originaria di Mondragone, è stata trovata priva di vita all'interno di un'abitazione. La scoperta è stata fatta a Castel Volturno poco dopo le sette. A dare l'allarme sono stati alcuni abitanti. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118. Un decesso sembrerebbe per cause naturali. Ma saranno i carabinieri a fare piena luce. Disposto l'esame autoptico da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere per accertare le cause del decesso. La salma è stata trasportata presso l'istituto di medicina legale di Caserta.