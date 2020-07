Da Foggia in Campania per vendere finto olio extravergine Impresa produttrice inesistente, l'uomo è stato denunciato

Trasportava in auto circa 200 litri di olio con la denominazione "extravergine di oliva 100% italiano", contenuto in lattine e bottiglie di vetro che recavano i dati di un'impresa produttrice inesistente.

Protagonista un imprenditore trentenne di Cerignola (Foggia), denunciato dalla Guardia di Finanza a Gricignano d'Aversa, nel Casertano, dove era venuto per commercializzare e tentare di vendere il suo prodotto. L'imprenditore è stato fermato dai Baschi Verdi di Aversa, impegnati nella quotidiana attività di controllo economico del territorio; nel bagagliaio sono state rinvenute le confezioni di olio, con etichette del tutto false.

I finanzieri hanno scoperto che l'oleificio di Bari riportato sull'etichetta non era mai esistito, e che la società distributrice riportata nei documenti di trasporto, era un'impresa di Cerignola cessata da oltre due anni e gestita da un soggetto "nullatenente". L'imprenditore trentenne, con precedenti per truffa, è stato così denunciato per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ed ora rischia la reclusione fino a due anni e una multa fino a ventimila euro.