Narcotizza e violenta cliente: arrestato mago Aveva sciolto benzodiazepine nella bevanda di una cliente, per poi stuprarla

L'accusa è quella di aver narcotizzato e violentato una sua cliente: per questo i carabinieri della stazione di Maddaloni hanno arrestato Vincenzo Di Monda, 66 anni, noto come “mago Ermes” o “Enzo il Sensitivo”. Dalle indagini era emerso che un anno fa dopo una cena a casa dell'uomo, la donna si era svegliata nella stessa abitazione, intorpidita, senza avere alcun ricordo riguardo alla serata e alla nottata appena trascorse. Dopo essersi messa in auto per tornare a casa la donna si è sentita male, perdendo i sensi e uscendo di strada due volte, venendo ricoverata in ospedale, dove dalle analisi veniva riscontrata traccia di benzodiazepine, sia nel sangue che nelle urine.

Dagli ulteriori approfondimenti emergeva che l'uomo aveva approfittato della donna, acquisendo la sua fiducia dopo averle garantito che avrebbe risolto i suoi problemi sentimentali attraverso rituali e sortilegi, dietro pagamento di somme di denaro e poi inducendola ad avere rapporti sessuali con lui.

A casa sua il “sensitivo” le aveva sciolto del narcotico in un aperitivo.