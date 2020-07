Covid: nel casertano 9 positivi in un solo giorno Un'anziana trasferita al covid hospital di Maddaloni

Sono nove i positivi in provincia di Caserta: troppi. Una domenica decisamente negativa per Terra di Lavoro per quanto attiene i numeri del coronavirus. Ancora una positività a Carinola, un'altra a Piedimonte Matese con una anziana che è stata trasferita anche al covid hospital di Maddaloni.

In più, come riportato anche in altro articolo da Ottopagine, altre 7 positività si sono registrate tra cittadini stranieri ospiti di una struttura di accoglienza di Villa Literno, emersi dopo uno screening dell'Asl poiché si trattava di asintomatici.

La struttura ospita 50 cittadini stranieri richiedenti asilo, ed è stata disposta con ordinanza, dal Comune di Villa Literno, la quarantena per tutti gli ospiti. Inoltre la struttura è sorvegliata giorno e notte dalle forze dell'ordine e dall'esercito, e si stanno eseguendo ulteriori accertamenti sanitari su ospiti e personale.

Da monitorare i dati nelle prossime ore: si guarda con apprensione alla situazione dopo che si era tirato un sospiro di sollievo per i focolai che si erano spenti a Mondragone e Falciano del Massico.