Accoltella vicino e lo riduce in fin di vita: preso ivoriano In manette un 48enne. Grave un 44enne nigeriano

I Carabinieri della Stazione di Castel Volturno (CASERTA) hanno arrestato un cittadino ivoriano di 48 anni, D.S.B., pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale, in quanto ritenuto responsabile del tentato omicidio di un 44enne nigeriano, condomino dello stabile dove i due dimorano in viale Metauro. Il 48enne, per futili motivi, ha colpito la vittima con un'arma da taglio, con due fendenti al torace e all'addome. Il nigeriano è stato soccorso e trasportato dai sanitari del servizio 118 alla clinica "Pineta Grande" di Castel Volturno, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. L'arma trovata, un coltello, è stata sottoposta a sequestro. D.S.B. è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.