Furti in abitazione: cresce l'allarme nel casertano Ancora un colpo in casa questa vota a Casapesenna

Ancora un furto in casa nei comuni del casertano, dove il fenomeno non accenna a diminuire, neppure in tempi di Covid. Denunciata la sparizione di play station, tablet e denaro in un'abitazione di Casapesenna. E' l'amara scoperta fatta da una coppia di giovani. I malviventi hanno calcolato tutto e si sono intrufolati all'interno approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.