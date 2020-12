Follia in chiesa: aggressione ad un sacerdote durante la messa Momenti di terrore durante la celebrazione di Natale

Ha fatto irruzione in chiesa e si è diretto in maniera decisa verso l'altare. Ha preso un candelabro e in preda ad un raptus ha tentato di colpire un sacerdote.

Il grave gesto è avveuto nella chiesa di Sant'Agostino a Pietramelara ai danni di Don Giosuè Zannini. Ad agire un uomo, a quanto pare, in segno di protesta per una sua vicenda personale.

Il prete durante l'inseguimento in chiesa ha riportato anche escoriazioni dopo essere caduto a terra. A salvarlo sono stati alcuni fedeli, prima di essere violentemente pestato. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia municipale che hanno evitato il peggio e condotto l'uomo nel locale comando. Presente anche il sindaco Pasquale Di Fruscio e il suo vice sindaco Giovanni De Robbio.

Un gesto violento che alla fine però don Giosuè ha perdonato non procedendo alla denuncia del suo aggressore.