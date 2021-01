Trovato privo di vita, suicida nella sua abitazione Dramma della solitudine nel casertano

Lo hanno trovato privo di vita, suicida all'interno della sua abitazione. E' la tragica fine di un pensionato a Maddaloni. L'uomo, la cui morte risalirebbe ad almeno due gioni prima della scoperta aveva fatto perdere le sue tracce, non uscendo di casa e non rispondendo al telefono. E' stato un familiare a dare l'allarme e ad allertare i soccorsi. Troppo tardi purtroppo. Quando sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 il 70enne era già morto. Dolore nel comune casertano dove l'uomo, persona tranquilla e riservata era molto conosciuto e stimato Sul posto i carabinieri per le relative indagini.