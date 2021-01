Vola giù dal terrazzo: tragedia a Sant'Arpino E' mistero sulla morte di un 90enne

Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire il movente della tragica morte di un anziano a Sant'Arpino. in provincia di Caserta. L'uomo è precipitato, non si sa per quale motivo da un terrazzo della propria abitazione di via Compagnone. Un volo tremendo, senza scampo di circa dieci metri. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 oramai non c'era più nulla da fare. L'uomo viveva in casa con i suoi familiari. La procura di Napoli nord che conduce l'inchiesta ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. Indagini affidate ai carabinieri che hanno ascoltato i parenti della vittima.