Vigile urbano stroncato dal Covid nel casertano Lutto nella polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere

Non ce l'ha fatta Luigi Lucarelli, punto di forza della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere. 61 anni e vicinissimo al pensionamento, non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il Covid. Era ricoverato in ospedale a Maddaloni dopo essere risultato positivo e a causa delle sue condizioni particolarmente critiche. Lascia la moglie e quattro figli. Un simbolo di legalità e onestà nella sua comunità. Tutti ricordano il suo operato e la grande professionalità nel lavoro. L'intero comando della polizia municipale si associa al dolore della famiglia.