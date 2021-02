Fuga di gas: anziano salvato tra le macerie Rocambolesco intervento salvavita da parte dei vigili del fuoco

E' vivo per miracolo un'anziano estratto tra le macerie, dai vigili del fuoco all'interno di un'abitazione parzialmente crollata a causa di una fuga di gas. E' successo a Sessa Aurunca alla frazione Piedimente. L'uomo viveva da solo nel suo piccolo appartamento. A dare l'allarme sono stati i vicini dopo aver udito un boato. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone. L'intervento è stato immediato. I caschi rossi sono riusciti subito a mettere in salvo il malcapitato e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Indagini sono in corso da parte del nucleo di polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco. L'intera area è al momento sotto sequestro.