Rapina a mano armata in un negozio cinese I carabinieri di Maddaloni sulle tracce del rapinatore solitario

E' entrato armato di coltello in un negozio cinese e dopo aver minacciato uno dei gestori, si è fatto consegnare l'incasso, pari a circa 300 euro. E' successo a San Felice a Cancello. Il rapinatore aveva il volto coperto da una sciarpa. Oltre al denaro ha portao via anche il cellulare dalla vittima, per poi allontarasi a piedi velocemente. L'intera scena è stata riprese dalle telecamere di videosorveglianza della rivendita, ora al vaglio dei carabinieri di Maddaloni.