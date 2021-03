Covid: sale il numero delle vittime nel casertano Commemorazioni oggi nei vari comuni della provincia

"Questa mattina, alle ore 11.00, al rintocco a lutto delle campane della nostra parrocchia, ci fermeremo per un minuto di raccoglimento, uniti nel ricordo dei nostri concittadini scomparsi." A comunicarlo è il sindaco di Arienzo Giuseppe Guida.

"Tutto ciò avviene in una giornata in cui arriva, improvvisa e inaspettata, la notizia della scomparsa di un altro caro membro della nostra comunità, ci troviamo a fare un triste bilancio delle nostre vittime, che, in poco più di un anno, ci lasciano inevitabilmente una ferita. Siamo vicini a tutti coloro che hanno subìto una perdita e, con questo gesto simbolico, ma molto sentito, speriamo che arrivi, ancora più forte, la nostra commozione e partecipazione a un dolore che è di tutta la nostra collettività.

Stasera, alle ore 19.00, nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo, Don Mario celebrerà una messa solenne, trasmessa in diretta facebook, per un comune momento di preghiera in loro memoria, alla presenza dei familiari e delle persone che vorranno prendervi parte."