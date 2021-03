Detenzione di arma clandestina: due arresti Sequestrato un fucile Benelli 123 calibro 12 con matricola abrasa e 25 cartucce

A Casal di Principe i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne di in San Nicola La Strada ed un 21enne di San Marco Evangelista. L'accusa è di detenzione di arma clandestina. I due sono stati fermati dai carabinieri mentre trasportavano, sul sedile posteriore di un'auto un fucile Benelli 123 calibro 12 con matricola abrasa e 25 cartucce di relativo munizionamento. Entrambi sono ora ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.