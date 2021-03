Assalto armato alle poste: terrore tra gli impiegati Colpo riuscito, bottino pari ad oltre 200 mila euro

Tutto calcolato alla perfezione, hanno scelto il momento giusto per entrare in azione e lo hanno fatto in maniera fulminea, dopo essere sbucati dalle aiuole. Terrore all'ufficio postale di Succivo nel casertano. I malviventi, armati di pistole hanno fatto irruzione nell'ufficio di via Monte Grappa e dopo aver rinchiuso gli impiegati in una stanza, hanno costretto la direttrice ad aprire la cassaforte per impossessarsi del denaro. Un bottino consistente, pari ad oltre 200 mila euro. Nella rocambolesca azione criminosa fortunatamente non si sono registrati feriti. Indagini sono in corso per acciuffare la banda.