Troppi contagi a Cesa, quadro allarmante e di nuovo zona rossa A firmare l'ordinanza è stato il sindaco del comune casertano

In Campania c'è un comune ritornato a distanza di poco tempo nuovamente in zona rossa. E' Cesa, nell’agro aversano.

La decisone è stata presa a seguito dell’andamento preoccupante dei contagi di Covid 19 in città. Il primo cittadino Enzo Guida ha emanato un’ordinanza che istituisce una sorta di “mini zona rossa” con una serie di limitazioni. L’ordinanza è scaturita a seguito della riunione con il centro operativo comunale, tenuto conto dei dati forniti dalla piattaforma Sinfonia.

"I bar dovranno chiudere dalle 14 del sabato fino alle 5 del Lunedì. Chiusura di luoghi pubblici e di ritrovo come biblioteche, parco giochi e di circoli sociali.

Ci sarà la chiusura della sede della consulta comunale degli anziani, pensionati e persone diversamente abili. La chiusura del cimitero comunale nei giorni di sabato e domenica, disponendo l’ingresso nel cimitero comunale, negli altri giorni, per un numero non superiore a 50 persone contemporaneamente, allo scopo di evitare assembramenti. La chiusura del campo sportivo comunale al pubblico.

In merito a questo ritorno in zona rossa oltre al divieto di stazionamento e assembramento nelle strade, piazze e spazi pubblici comunali, cosa si farà con le scuole? Si attende la risposta dell’Asl, mentre in altri Comuni della provincia molti istituti sono stati già chiusi a causa Covid, come Carinaro, Lusciano, Villa di Briano e San Felice a Cancello.