Covid: sale nuovamente l'indice dei contagi nel casertano Complice il rilassamento pasquale la situazione torna ad essere preoccupante

Si fa di nuovo preoccupante la situazione in provincia di Caserta dove i contagi non accennano a diminuire, come pure i decessi. Dopo 3 settimane di tregua i positivi tornano sopra quota 7mila. Altri 3 i morti nelle ultime ore. Un bilancio che si è aggravato soprattutto dopo le festività pasquali, stando all'indagine epidemiologica effettuata dall'Asl.Nelle ultime 24 ore sono stati 180 i nuovi casi su 1538 tamponi, con un tasso di positività pari all’11,7%. Gli ultimi decessi a Curti e Villa di Briano.