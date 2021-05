Indagini patrimoniali: sequestrati beni per 3 milioni di euro L'indagine dei carabinieri sull'asse Caserta, Latina, Napoli

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno effettuato un’indagine a largo raggio sulla situazione patrimoniale di un 64enne e del suo nucleo familiare. L’uomo è considerato dagli inquirenti un noto truffatore napoletano ed è attualmente agli arresti domiciliari per vicende pregresse.



I militari dell’Arma, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, hanno sequestrato 4 magazzini, 7 appartamenti, 9 autorimesse, 2 villini, 2 lastrici solari e un terreno di circa 500 metri quadrati. I beni, per un valore complessivo di 3 milioni di euro, sono ubicati rispettivamente nei comuni di giugliano in campania, qualiano, villaricca, castel volturno, sessa aurunca, trentola ducenta e a minturno in provincia di Latina.



I Carabinieri di Giugliano, supportati nella fase esecutiva dai colleghi delle compagnie di Caserta e Latina, hanno documentato una macroscopica sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli realmente posseduti dal 64enne e dal suo nucleo familiare.