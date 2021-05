Avvocato arrestato per falso e truffa dai carabinieri Sequestrati 210mila euro, frutto di procure falsamente rilasciate da persone decedute

Deve rispondere dei reati di falso in atto pubblico e falso, un avvocato casertano arrestato stamane dai carabinieri di Maddaloni. I militari hanno hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari e sequestrato 210mila euro. Provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta del pubblico ministero. Indagini avviate nel nel 2019, a seguito di una segnalazione. Secondo gli inquirento sarebbero almeno 60 procure speciali falsamente rilasciate in suo favore da persone in realtà deceduti o del tutto inconsapevoli, giungendo cosi ad incassare una somma di denaro dell'importo complessivo di 210mila euro circa (somme di volta in volta liquidate dalle compagnie assicurative con riferimento a falsi sinistri stradali).