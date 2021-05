Tragico incidente nel casertano: ancora sangue Nel violento scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un autocarro

E' di un morto e due feriti, il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Stabile 7 bis, tra le uscite di Frignano e Casal di Principe in direzione Villa Literno. Nel violento scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un autocarro. Quest'ultimo mezzo è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. Il secondo è volato invece in una scarpata. Una scena raccapricciante quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori. Operazioni di recupero non facili. Sul luogo della tragedia i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa e Marcianise ed in loro supporto anche un elicottero della polizia di Stato. A ricostruire la dinamica dell'incidente la Polizia stradale di Caserta.