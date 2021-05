Furto in gioielleria, ladri in fuga con parte del bottino L'arrivo immediato della vigilanza disperde i malviventi

Si indaga sul furto messo a segno nella notte in via Mazzini a Caserta ai danni di una nota gioielleria. Ignoti, dopo aver distrutto la vetrina si sono impossessati di orologi e collane, per poi dileguarsi essendo stati disturbati dall'arrivo immediato dei vigilantes e della polizia. Un colpo che poteva essere molto più consistente se non fosse scattato l'allarme. Avviate subito le indagini, ma finora dei malviventi nessuna traccia.