Scuole inagibili, i carabinieri chiudono quattro aule Motivi statici, come nel 2019 alla base del provvedimento

Esattamente come nel 2019, per motivi statici, nuovi guai a Caserta per la scuola elementare De Amicis di corso Giannone. I carabinieri hanno disposto la chiusura di quattro aule per motivi di sicurezza. Il provvedimento è scattato su disposizione della procura. Le criticità maggiori, sarebbero state rilevate nella parte laterale dell'edificio. Per gli studenti che frequentano le aule in questione è scatata inevitabilmente la dad.