Condannati boss e avvocato per minacce a Saviano e Capacchione Dopo 13 anni la sentenza da parte dei giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Roma

Condannato ad un anno e sei mesi di reclusione il boss dei Casalesi, Francesco Bidognetti (detenuto in regime di carcere duro) e ad un anno e due mesi il suo difensore, l'avvocato Michele Santonastaso.

I fatti si riferiscono alle minacce nei confronti dello scrittore Roberto Saviano e della giornalista Rosaria Capacchione. Dopo 13 anni la sentenza da parte dei giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Roma.

Assolto con la formula 'per non avere commesso il fatto' il terzo imputato, l'avvocato Carmine D'Aniello, difensore dell'altro storico boss del gruppo criminale casertano, Antonio Iovine. Il commento di Saviano: "Questa sentenza dimostra che in clan non sono invincibili".