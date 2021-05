Evasione da sei milioni di euro: blitz anche nel casertano Frode fiscale colossale nel settore della cantieristica navale

Frode fiscale colossale nel settore della cantieristica navale, sequestrati beni per oltre 6 milioni di euro e denunciate 27 persone. Nei guai imprenditori e professionisti insospettabili. Una maxi inchiesta quella della procura della repubblica di Ancona che ha coinvolto diverse città tra cui Napoli, Roma, Milano, Salerno, Caserta e Chieti. La guardia di finanza ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip su beni e disponibilità finanziarie del valore di oltre 6 milioni di euro nei confronti di nove società di cui quattro con sede legale nella provincia di Ancona e cinque in Campania. Sette le persone indagate per reati fiscali commessi già a partire dall'anno 2016. Portato alla luce un meccanismo che permetteva alle imprese coinvolte di omettere il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte e, in tal modo, di acquisire maggiore competitività sul mercato di riferimento grazie al fraudolento abbattimento dei costi.