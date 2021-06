Cadavere sui binari, in tilt la linea ferroviaria Roma-Napoli I treni sono stati dirottati su percorsi alternativi da Aversa alla capitale e viceversa

Tragico investimento sui binari tra Latina e Monte San Biagio, stopo alla circolazione ferroviaria stamane lungo la linea Roma-Napoli. Il ritrovamento del corpo senza vita di una persona è avvenuto in prossimità di Priverno Fossanova. I treni sono stati dirottati su percorsi alternativi da Aversa a Roma (via Caserta) e da Roma a Napoli (via Cassino) don ritardi fino a 2 ore.