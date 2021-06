Scempio ambientale: sequestrata una vasta area abusiva a Lo Uttaro Rinvenuti rifiuti pericolosi e non, tra cui ingombranti, imballaggi e sostanze pericolose

La Polizia municipale di Caserta in prima linea nell'operezione Action day. Il nucleo di polizia ambientale ha effettuato un sequestro congiuntamente a personale Arpac, esercito italiano e delle forze dell'ordine. Sequestrata in località Lo Uttaro un’area di 900 mq circa per deposito incontrollato di rifiuti. Sull’area recintata sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi e non, tra cui ingombranti, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, imballaggi vari, ferro, plastica, vetro, mattonelle, legno, cemento, apparecchiature elettroniche ed elettriche fuori uso, autocarri fuori uso e componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso, tutti classificati dal personale Arpac con l’attribuzione del codice Cer.