Folle corsa di un'auto inseguita dai carabinieri, strage sfiorata nel casertano Fermato un uomo dopo trenta minuti di terrore

Poteva essere una vera e propria strage stamane lungo le strade, nel centro abitato di Santa Maria Capua Vetere. Per cause in corso di accertamento, un uomo non si è fermato all'alt e dopo essere stato inseguito da una gazzella dei carabineri, ha rischiato di travolgere auto e pedoni tra cui alcuni bambini sui marciapiedi. Sono stati trenta minuti di terrore, una corsa folle anche contromano, fino ad imboccare stradine e rioni. Il rocambolesco inseguimento si è concluso in via dei Cavalieri di Vittorio Veneto dove l'uomo si è arreso ai carabinieri ai quali, dopo essere stato accompagnato in caserma, non ha saputo giustificare il motivo della sua azione.