Sangue sull'A1 tra Caianello e San Vittore: uomo travolto e ucciso Dinamica ancora poco chiara, al vaglio degli inquirenti

Sangue sull'A1 lungo la Roma-Napoli all'altezza di Caianello-San Vittore dove un uomo per cause in corso di accertamento è stato investito e ucciso da un'auto. La dinamica non sembra essere ancora chiara. La stanno ricostruendo gli uomini della polizia stradale. L'incidente è avvenuto poco prima delle cinque. Inutili i soccorsi per il malcapitato da parte dei sanitari del 118 e di alcuni operai in transito in quel momento, i primi a dare l'allarme. Il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato chiuso, con uscita obbligatoria a Caianello.