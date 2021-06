Anziano pedinato e rapinato da due giovani: arrestati Indagini lampo da parte dei carabinieri

Lo hanno pedinato per poi attirarlo in una trappola e rapinarlo di tutto ciò che aveva addosso. E' quanto capitato ad un anziano a Roccamonfina nel casertano. Ma a distanza di alcune settimane la svolta nelle indagini da parte dei carabinieri. Le manette sono scattate ai polsi di una coppia di giovani entrambi ventenni accusati di aver aggredito e poi rapinato l'ultraottantenne di Roccamonfina, riuscendo a portare via una somma ingente di denaro.