Covid: preoccupa Carinola nel casertano: 11 casi nelle ultime 24 ore 37 i positivi in tutta la provincia e fortunatamente nessun decesso da quattro giorni

Riflettori puntati su Carinola, piccolo comune del casertano dove si registrano 11 casi positivi nelle ultime 24 ore. 37 in totale fra Aversa, Capodrise, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Maddaloni, Marcianise, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Succivo. Per il quarto giorno di seguito non si sono avuti fortunatamente decessi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 847 con un tasso di incidenza del 4,32%. 36 in totale i nuovi guariti.