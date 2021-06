Il Covid torna a mietere vittime nel casertano ed è di nuovo paura Sette morti nelle ultime 24 ore

Troppa leggerezza e la presunzione di immaginare che l'emergenza Covid sia finita. Ma non è così. Appello unanime dei sindaci al grande senso di responsabilità nel casertano, rivolto al popolo della movida ma anche agli adulti e alle persone non ancora vaccinate, i cosiddetti No Vax. Di Covid si muore ancora e lo dimostrano gli ultimi dati davvero allarmanti. Ben sette decessi nelle ultime 24 ore in provincia, rispettivamente ad Aversa, Frignano, Maddaloni, Marcianise e Portico di Caserta. 14 i nuovi contagi su 474 tamponi processati. Un tasso di positività che si attesta al 2,32% Sul fronte guariti infine, sono 109 le persone che hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore.