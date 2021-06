Movida violenta a Caserta: convocato comitato per la sicurezza Forte presa di posizione da parte del sindaco Carlo Marino

E' di due feriti, un arresto e una denuncia il bilancio dell'ultima violenta rissa avvenuta a Caserta in pieno centro, solo per un soffio non finita in tragedia. Si tratta dell'ennesimo episodio avvenuto in pochi giorni. Una situazione di grave emergenza che ha spinto il sindaco Carlo Marino ad allertare il prefetto Raffaele Ruberto, il quale ha deciso di convocare per martedì mattina il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

"Dopo essermi sentito con il Prefetto di Caserta, è stato fissato nella tarda mattinata di martedì un comitato di ordine pubblico dove definiremo, con i vertici della pubblica sicurezza, tutte le necessità utili ad affrontare la situazione della movida in città dopo gli ultimi episodi accaduti nella tarda serata di ieri.

Adotteremo, coordinato dalle forze dell’ordine, con fermezza - afferma il sindaco - ogni provvedimento che garantisca la sicurezza contemperando l’esigenza della ripresa economica del territorio. Sono pronto qualora necessario ad attivare tutti i miei poteri per ripristinare il diritto alla sicurezza e alla salute in città. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. La capacità di tutta la nostra città di mettere al centro la possibilità di superare la pandemia non può essere messa a rischio da quattro cretini e poco di buono che con il nostro territorio non hanno nessun rapporto.

Ci saranno da parte mia e sono sicuro anche dall’intero comitato ordine pubblico provvedimenti durissimi contro chi non rispetta l’intera nostra comunità. I nostri figli hanno diritto di godersi la nostra città in piena sicurezza".