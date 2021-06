Drammatico schianto nel modenese: muore 59enne casertano La vittima, sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo, tre i feriti trasportati in ospedale

Drammatico schianto sulla A22 in provincia di Modena, all'altezza dello svincolo di Campogalliano. Un mezzo di un'azienda di trasporti condotto da un 59enne campano, della provincia di Caserta, per cause in corso di accertamento è finito tra la vegetazione e un muretto. A seguito del violento impatto il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il bilancio è di un morto e tre feriti tutti trasportati in ospedale a Boggiovara. Inutile ogni tentativo di soccorso per il 59enne morto sul colpo.