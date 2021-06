Covid: nel casertano si torna a morire, tregua durata solo quattro giorni Torna a salire anche l'elenco dei positivi

La tregua è durata solo quattro giorni nel casertano, dove purtroppo si torna a morire per Covid. Due le vittime annunciate dall'Asl nell'ultimo bollettino, rispettivamente a Maddaloni e Mondragoni, comuni che hanno pagato un prezzo altissimo in termini di contagi e decessi. Ed è tornato a salire anche il numero dei positivi. 21 nelle ultime 24 ore su 572 tamponi effettuati. Un tasso di incidenza giornaliero che si attesta al 3,67%. 45 sono invece gli ultimi pazienti guariti. Un appello viene rivolto soprattutto alle persone non vaccinate, le più esposte e a rischio in questa fase delicatissima, a proteggersi al più presto a causa dell'incubo varianti.